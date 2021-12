Libano: forze di sicurezza sequestrano quattro milioni di pasticche di Captagon destinate a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Libano hanno sequestrato quattro milioni di pasticche di Captagon destinate a Riad, in Arabia Saudita, attraverso la Giordania. Lo rende noto il portale informativo libanese “Naharnet”, secondo il quale le pasticche erano nascoste in due spedizioni di caffè. Le pillole sono state confiscate in seguito ad alcune operazioni di questa settimana in un centro di stoccaggio a Bir Hassan, un quartiere vicino alla periferia sud di Beirut. L’operazione ha portato all’arresto di due uomini, uno dei quali stava cercando di lasciare il Paese attraverso l’aeroporto di Beiruit.(Lib)