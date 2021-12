Vaticano: Papa, la vita non è affidata al caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco all’Angelus di questa mattina in piazza San Pietro ha sottolineato: "La vita ha un compito per noi. Non è senza senso, non è affidata al caso. È un dono che il Signore consegna dicendoci: scopri chi sei, e datti da fare per realizzare il sogno che è la tua vita". Il Pontefice poi ha osservato: "Ciascuno di noi - non dimentichiamolo - è una missione da realizzare. Allora, non abbiamo paura di chiedere al Signore: che cosa devo fare? Ripetiamo gli spesso questa domanda". Quindi Francesco ha esortato a prendere impegni concreti: "Prendiamo un impegno concreto - ha concluso Francesco - anche piccolo, che si adatti alla nostra situazione di vita, e portiamo l’avanti per prepararci a questo Natale. Ad esempio: posso telefonare a quella persona sola, visitare quell’anziano quel malato, fare qualcosa per servire un po’ vero, un bisognoso. Ancora: forse ho un perdono da chiedere, situazione da chiarire, un debito da saldare".(Civ)