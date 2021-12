G7: Sereni incontra a Liverpool segretario di Stato tedesco Flasbarth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, ha incontrato ieri il segretario di Stato tedesco per lo Sviluppo internazionale, Jochen Flasbarth, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in corso a Liverpool. Al centro del colloquio, le "possibili sinergie in vista della presidenza tedesca del G7 su temi" quali lo "sviluppo e la sostenibilità", riferisce la Farnesina su Twitter.(Rel)