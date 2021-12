Viabilità: Aspi, chiuso allacciamento tra A4 e A58 per chi da Torino va a Bologna la notte del 15 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunca tramite nota che sul Ramo di allacciamento A4-A58 della Tangenziale est esterna di Milano e sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 21 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 dicembre, sarà chiuso l'allacciamento tra A4 e A58 per chi proviene da Torino ed è diretto verso Bologna. In alternativa, Aspi consiglia di uscire dalla stazione di Agrate sud, percorrere la viabilità ordinaria: Via Matteotti, Via Galileo Galilei e Via delle Industrie, immettersi sulla strada provinciale 215 seguendo le indicazioni per A58 Teem ed entrare alla stazione di Pessano con Bornago. Sulla A4 Milano-Brescia, sarà inoltre chiusa l'area di servizio "Brianza sud", situata nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A58 Teem e Cavenago, verso Brescia.(Com)