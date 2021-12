G7: al via giornata conclusiva ministeriale Esteri a Liverpool, prima volta per rappresentanti Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via oggi la giornata conclusiva della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in corso a Liverpool che vede per la prima volta la presenza dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo dei Paesi (la maggior parte in videoconferenza) che fanno parte dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), tranne la Birmania. Diversi i dossier sul tavolo, dai vaccini anti-Covid, infrastrutture, tecnologie e sicurezza nella macro regione dell'Indo-Pacifico, oltre alla parità di genere. Quella di oggi sarà un'occasione per i grandi della terra per discutere con i Paesi Asean della presenza cinese e delle sfide imposte da Pechino nella macro regione. Nel corso della giornata di oggi il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, avrà anche dei colloqui con i ministri degli Esteri del gruppo Asean. Truss sottolineerà l'importanza di lavorare con le "economie del futuro" del sud-est asiatico per affrontare le sfide odierne, come spiegato dal dicastero degli Esteri di Londra. (segue) (Rel)