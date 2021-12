G7: al via giornata conclusiva ministeriale Esteri a Liverpool, prima volta per rappresentanti Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Truss ha confermato che il Regno Unito donerà 75 milioni di sterline in aiuti di emergenza al popolo afgano per fornire cibo, servizi sanitari di emergenza, nonché alloggi, acqua e servizi igienici, a seguito delle discussioni alla riunione ministeriale Esteri del G7 sulla crisi globale e sulle situazioni di conflitto. Colloqui che hanno visto al centro l'Afghanistan su cui la ministra ha chiesto una maggiore cooperazione internazionale per prevenire gravi rischi di migrazione, instabilità regionale e crisi umanitarie. Gli aiuti britannici saranno distribuiti attraverso le Nazioni Unite e altri partner fidati per la consegna e aiuteranno a rispondere al peggioramento della situazione umanitaria. "Il Regno Unito sta fornendo assistenza umanitaria vitale in Afghanistan questo inverno. I fondi annunciati oggi salveranno vite, proteggeranno donne e ragazze e sosterranno la stabilità nella regione. Siamo determinati a fare tutto il possibile per il popolo afghano", ha detto Truss. (segue) (Rel)