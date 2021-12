Piazza Fontana: Casellati, barbaro crimine, trame eversive non si ripetano più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sdegno dell’Italia intera per la strage di piazza Fontana non si è mai spento. Il 12 dicembre 1969 ci furono sgomento, dolore, indignazione. Fu l’inizio di una lunga stagione di sangue", rammenta la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Ma a 52 anni di distanza, il pensiero per le 17 vittime e il ricordo di quel barbaro crimine devono essere un monito affinché le trame eversive e le sofferenze che ne derivarono, individuali e collettive, non si ripetano più nel futuro", conclude. (Rin)