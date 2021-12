G7: ministra Esteri britannica Truss con omologo francese Le Drian, "insieme per sfidare aggressori come la Russia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ha incontrato ieri a Liverpool l'omologo francese Jean-Yves Le Drian durante la riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7. Secondo quanto riferito dal dicastero degli Esteri di Londra, "come democrazie di libero mercato con legami storici", i due ministri "hanno convenuto che il Regno Unito e la Francia devono fare causa comune nel promuovere la libertà e la democrazia a livello globale e sfidare aggressori come la Russia". Truss ha sottolineato la necessità di un approccio pratico e pragmatico alle questioni bilaterali come la migrazione, i diritti di pesca e il commercio. Le due parti hanno discusso della cooperazione nel Sahel e concordato sull'importanza di approfondire i legami economici, di sicurezza e di sviluppo con gli alleati e di lavorare insieme per stimolare la crescita economica nei Paesi a basso e medio reddito. (Rel)