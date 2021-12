Brasile: Covid, obbligo di passaporto vaccinale per viaggiatori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Brasile ha stabilito l’obbligo di passaporto vaccinale per i viaggiatori internazionali in ingresso nel Paese. Il verdetto è arrivato ieri dal giudice Luis Roberto Barroso, dopo che il presidente Jair Bolsonaro aveva fin qui respinto l’indicazione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) di richiedere la prova di avvenuta vaccinazione contro la Covid-19 per i viaggiatori in ingresso nel Paese. Il giudice, riferisce l'agenzia di stampa "Agencia Brasil", ha motivato la decisione affermando che il Brasile deve evitare di promuovere il cosiddetto “turismo antivaccino”. Saranno esonerati dall'obbligo i viaggiatori provenienti da Paesi senza disponibilità di vaccini e le persone che non hanno potuto vaccinarsi per motivi di salute. (Brb)