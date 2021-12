Medio Oriente: al via oggi storica visita del premier israeliano Bennett negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Naftali Bennett si recherà oggi negli Emirati Arabi Uniti per una storica visita. Lo rende noto il quotidiano israeliano “Hareetz”, secondo il quale è la prima visita di un premier israeliano negli Emirati. L'ufficio stampa di Bennett ha riferito che il premier incontrerà lo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle Forze armate, per discutere del rafforzamento delle relazioni economiche e militari e rientrerà in Israele nella giornata di domani. Lo scorso giugno, il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid si è recato in visita negli Emirati per l'inaugurazione dell'ambasciata israeliana ad Abu Dhabi, definendo la visita un "momento storico". È stato il primo viaggio di alto livello di un funzionario israeliano dopo la firma degli Accordi di Abramo, avvenuta a Washington il 15 settembre 2020. Dopo l’avvio della normalizzazione delle relazioni i due Paesi hanno firmato una serie di accordi sia in ambito energetico, che finanziario e infrastrutturale, avviando una nova fase nei rapporti tra lo Stato ebraico e i Paesi arabi e musulmani. “Israele vuole la pace con tutti i suoi vicini. Non andremo da nessuna parte. Il Medio Oriente è la nostra casa. Siamo qui per restare”, ha affermato Lapid durante il discorso di inaugurazione dell’ambasciata. Pertanto, “chiediamo a tutti i Paesi della regione di riconoscerlo e di venire a parlare con noi”, ha proseguito. L'ex primo ministro Benjamin Netanyahu aveva già programmato una visita ad Abu Dhabi, posticipata a causa della diffusione della pandemia di Covid-19.(Res)