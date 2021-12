Imprese: Patuanelli, decreto Antidelocalizzazioni non più rinviabile, Giorgetti lo sa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Sulle delocalizzazioni "abbiamo l'esigenza di sciogliere un altro dei grandi paradossi: vogliamo attrarre investimenti esteri, ma questi investimenti sono facilmente spostabili a seconda delle convenienze di mercato. Il decreto Antidelocalizzazioni è necessario". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole e parlamentare del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli, a "Il caffè della domenica" su Radio 24. E' un equilibrio non facile, il decreto non può essere punitivo nei confronti delle imprese, ma deve essere proattivo per far rimanere gli investimenti nel nostro Paese", ha spiegato per poi dirsi sicuro che anche la Lega e Giorgetti sa che non è più rimandabile questo dibattito". (Rin)