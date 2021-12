Corea del Sud-Australia: presidente Moon in visita a Canberra, prima volta in 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Core del Sud, Moon Jae-in, inizia oggi una visita ufficiale di quattro giorni in Australia. La visita, scrive l'agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”, mira a rafforzare i legami bilaterali e garantire una catena di approvvigionamento di materie prime e minerali di base stabile. Tra i temi sul tavolo anche il rafforzamento della cooperazione nei settori della tecnologia a emissioni zero, dell'economia dell'idrogeno, dell'industria della difesa, dello spazio e del cyberspazio. Moon è il primo presidente della Corea del Sud a recarsi in visita in Australia in 12 anni. E’ anche il primo leader straniero invitato nel Paese dall’inizio della pandemia di Covid-19. (Git)