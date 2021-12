Caporalato: Patuanelli, agire tutelando reddito agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- In merito all'inchiesta in Puglia sul caporalato che ha visto le dimissioni del prefetto Michele Di Bari per il coinvolgimento della moglie, "c'è un problema più strutturale". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole e parlamentare del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli, a "Il caffè della domenica" su Radio 24. Intanto "immagino che le verifiche siano state fatte quando sono state fatte le nomine", c'è un'inchiesta in corso ma "le colpe delle mogli non devono ricadere sui mariti", ha aggiunto. Occorre agire "in modo strutturale con un unico strumento: tutelare il reddito degli agricoltori". (Rin)