Ucraina-Russia: vice segretario Usa Donfried inizia domani visita a Kiev e Mosca

- Il vice segretario Usa dell'Ufficio per gli Affari europei ed eurasiatici, Karen Donfried, si recherà a Kiev, in Ucraina, e a Mosca, in Russia, dal 13 al 15 dicembre. L’obiettivo, riferisce una nota del Dipartimento di Stato, è discutere la concentrazione delle truppe russe lungo il confine con l'Ucraina e rafforzare l'impegno degli Stati Uniti nei confronti di Kiev, della sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale. Il vicesegretario Donfried sottolineerà che possono essere compiuti progressi diplomatici per porre fine al conflitto nel Donbas attraverso l'attuazione degli accordi di Minsk a sostegno del formato Normandia. Donfried, conclude la nota, si recherà quindi a Bruxelles dal 15 al 16 dicembre per consultarsi con gli alleati della Nato e i partner dell'Ue sugli sforzi per perseguire una soluzione diplomatica. (Nys)