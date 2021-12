Auto: Lega, danno per Italia vietare benzina e diesel dal 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auto benzina e diesel fuorilegge in Italia dal 2035? "Un danno per il lavoro italiano senza nessun vantaggio per l’ambiente, un enorme favore alla Cina che produce l’elettrico utilizzando il carbone, che per Pechino rappresenta la 'principale fonte di energia'. La produzione di CO2 delle auto private italiane rappresenta lo 0,19 per cento del totale mondiale, quella europea non arriva all’1 per cento: per questo mettiamo a rischio milioni di posti di lavoro e il futuro di migliaia di aziende? Se ne occupi il Parlamento, subito". Lo si apprende da fonti della Lega. (Rin)