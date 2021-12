Libia: sottosegretario Zaidan incontra ambasciatore in Italia, focus su condizioni detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri della Libia Muhammad Zaidan, ha incontrato l'ambasciatore della Libia in Italia, Omar al Tarhouni, per discutere condizioni dei detenuti libici nelle carceri italiane. Lo rende noto l’ufficio stampa del ministero degli Affari esteri, secondo il quale l’incontro ha riguardato i meccanismi necessari a ridurre le condanne dei detenuti o il loro trasferimento in Libia. Durante il colloquio le due parti hanno anche discusso della possibilità di coordinarsi con le autorità competenti per stabilire delle visite ai detenuti libici presso le carceri italiane e fornire sostegno finanziario.(Lit)