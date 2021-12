© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio abbraccio alla comunità di Ravanusa e la promessa che non sarà lasciata sola in questa terribile tragedia". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Nella cittadina in provincia di Agrigento ieri sera un’ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un’esplosione che ha provocato il crollo di almeno sette palazzine. (Rin)