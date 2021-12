Trasporti: Martedì 14 sciopero dei treni regionali in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord dalle ore 3:00 di martedì 14 dicembre alle ore 2:00 di mercoledì 15, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Martedì 14 dicembre tra le ore 6:00 e le ore 9:00 e tra le ore 18:00 e le ore 21:00 circoleranno le corse indicate sul sito Trenord al link www.trenord.it/trenigarantiti. Sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. (Com)