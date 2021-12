Partiti: ex ministro Trenta fonda Noi (Nuovi orizzonti per l'Italia)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, insieme a un gruppo di fondatori membri della società civile, fra cui i testimoni di giustizia, Pino Masciari e Ignazio Cutrò, annuncia la nascita di un nuovo partito Noi (Nuovi orizzonti per l'Italia) che - si legge in una nota - verrà presentato martedì 14 dicembre alle 16 presso la sala Caduti di Nassirya di palazzo Madama. (Com)