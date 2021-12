Ravanusa: Brunetta, dolore e sgomento, governo non vi lascia soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dolore e sgomento. Mi stringo attorno alla comunità di Ravanusa, alle famiglie delle vittime, agli sfollati. Vicino ai Vigili del fuoco e a tutti i soccorritori che da ieri sera scavano tra le macerie. Il governo non vi lascia soli". Lo scrive in un tweet Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Rin)