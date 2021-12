Ravanusa: Salvini, preghiera per vittime, grazie a chi lavora tra macerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Che dolore. Una preghiera per le vittime e per le persone coinvolte. Un abbraccio e un grazie a chi ancora sta lavorando tra le macerie". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito all'esplosione per una fuga di gas avvenuta ieri sera a Ravanusa in provincia di Agrigento. (Rin)