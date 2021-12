Golfo: erede al trono saudita dà il via a tour regionale con storica tappa in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio dei rapporti tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) dopo gli accordi di Al Ula del gennaio scorso, l’accordo sul nucleare iraniano e la guerra in Yemen: sono questi i temi al centro del tour regionale dell’erede al trono dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman che prende il via in Oman e che vedrà anche una storica tappa in Qatar. La missione del principe ereditario saudita, che precede il vertice del Ccg che si terrà a metà dicembre a Riad, toccherà tutti e cinque i paesi partner del Golfo ed è la prima ad essere organizzata dopo gli accordi di Al Ula dello scorso 5 gennaio che hanno posto la fine del boicottaggio durato oltre tre anni contro il Qatar da parte di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. Il tour di Mohammed bin Salman giunge dopo una settimana di colloqui indiretti a Vienna tra Stati Uniti e Iran sul rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano, i primi condotti sotto la nuova amministrazione conservatrice di Teheran guidata dal presidente Ebrahim al Raisi. La visita dell’erede al trono saudita segue inoltre la missione del presidente francese Emmanuel Macron avvenuta la scorsa settimana con tappe negli Emirati, Qatar e Arabia Saudita che ha visto la firma di importanti nei settori dell’energia e della difesa e un rilancio della cooperazione tra Parigi e i tre più importanti Paesi del Golfo su questioni di reciproco interesse: Libano, Iran e Afghanistan. Da sottolineare anche la visita in Iran del consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, a conferma dell’intensa attività diplomatica in corso nella regione della volontà dei Paesi del Golfo di trovare una quadra nei rapporti con l’Iran. (Res)