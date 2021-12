Energia: compagnia petrolifera Aramco firma accordo diritti gasdotti da 15,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera dell’Arabia Saudita, Aramco, ha firmato un accordo dal valore di 15,5 miliardi di dollari per i diritti di utilizzo della propria rete di gasdotti. Secondo il quotidiano economico saudita "Trade Arabia", l’accordo sarebbe stato raggiunto con un consorzio guidato dal fondo di investimenti statunitense BlackRock real assets e dalla compagnia di investimenti Hassana, ramo saudita della General organization for social insurance (Gosi). Come parte dell’accordo, una nuova azienda controllata al 51 per cento dall’Aramco, l’Aramco gas pipeline, avrà i diritti di utilizzo della rete di gasdotti in questione per un periodo di 20 anni, mentre Aramco manterrà il controllo operazionale delle infrastrutture energetiche evitando, così, restrizioni sul suo volume di gas prodotto e trasportato. Il resto delle azioni della neonata Aramco gas pipeline (il 49 per cento) sarà invece controllata dalla BlackRock e dalla Hassana. (Res)