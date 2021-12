Business news: Senegal, attività economica in aumento dell'1,1 per cento nel terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Senegal - escluse l'agricoltura e la silvicoltura - si è attestata all'1,1 per cento nel terzo trimestre del 2021. È quanto emerge dai dati della Direzione delle previsioni e degli studi economici (Dpee), secondo cui su base annua si registra un aumento dell'attività del 10,2 per cento e nei primi nove mesi dell'anno la crescita dell'attività è stimata al 7,5 per cento. Secondo il rapporto economico del Dpee, l'aumento trimestrale è stato trainato principalmente dalla pubblica amministrazione (+11,8 per cento) e dal settore terziario (+1,3 per cento). (Res)