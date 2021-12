G7: Sereni, investimenti e infrastrutture di qualità fondamentali per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Aumentare il finanziamento pubblico e privato per infrastrutture di qualità nei Paesi in via di sviluppo è fondamentale per una loro crescita sostenibile e inclusiva. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, intervenendo alla sessione su investimenti e infrastrutture per lo sviluppo, nell'ambito della riunione ministeriale del G7 Esteri/Sviluppo, in corso a Liverpool. "Gli investimenti infrastrutturali - ha spiegato Sereni - sono essenziali anche per le strategie di sviluppo locale, poiché stimolano l'occupazione, favoriscono la protezione dell'ambiente, la sicurezza alimentare e le filiere sostenibili. Per questo al G20 Esteri/Sviluppo di Matera abbiamo indicato la necessità di valorizzare il ruolo delle città intermedie e delle comunità locali nella attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Per questo, concordiamo sulla necessità di coordinare le iniziative a livello di G7 e di promuovere anche verso i Paesi del G20 standard comuni per progetti infrastrutturali sostenibili e di qualità capaci di portare benefici economici e sociali alle popolazioni". "Il nostro Paese - ha detto ancora la vice :inistra - sottolinea anche l'importanza di rafforzare la dimensione regionale dei progetti infrastrutturali. Ciò è particolarmente rilevante per i Paesi dell'Africa. In questo continente, strade e ferrovie devono poter andare oltre i confini nazionali e pertanto, nello sviluppo dei progetti, bisogna impegnarsi per una maggiore integrazione regionale".(Res)