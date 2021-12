Roma: controlli in città, 11 persone arrestate, sequestro di droga e contanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coppia a bordo di una Mini, fermata per un controllo dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio sul Lungotevere della Vittoria, si è sin da subito mostrata visibilmente agitata. L'uomo alla guida, sprovvisto di patente e come successivamente appurato dagli agenti, mai conseguita, mentre la donna, in evidente difficoltà, ha iniziato a dare risposte discordanti ai poliziotti. Quindi, accertate le identità dei due fermati, da cui si riscontrava che entrambi erano già conosciuti alle forze dell'ordine, il personale della Polizia di Stato, ha proceduto a perquisizione che ha dato esito positivo come anche la successiva perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire, anche in questa occasione, ingente sostanza stupefacente oltre ad un bilancino di precisione. K.O., 24enne gambiano e F.A., 45enne romana, al termine delle indagini sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. (segue) (Rer)