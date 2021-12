Roma: controlli in città, 11 persone arrestate, sequestro di droga e contanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio da parte degli uomini del III Distretto Casilino, hanno portato ad arrestare 3 persone e al sequestro di svariate dosi di cocaina oltre a 500 euro. La proficua attività d'indagine svolta in via G.B. Scozza, ha permesso di accertare e porre fine ad una collaudata attività di spaccio dei 3 arrestati, P.A., R.M. e M.G., rispettivamente di 39, 23 e 35 anni, nei ruoli del 'palo', del 'fornitore' e del 'pusher'. Transitando in via Tiburtina invece, nei pressi della fermata metropolitana "Rebibbia", il personale della Sezione Volanti, ha riconosciuto uno straniero già arrestato nel luglio scorso in atteggiamento sospetto. Così gli agenti una volta scesi dalla macchina ed avvicinatisi all'uomo, questo ha provato ad allontanarsi ed una volta raggiunto dai poliziotti si è subito mostrato nervoso ed insofferente al controllo. J.B., gambiano di 24 anni, è stato trovato con indosso dosi di eroina e hashish e 340 euro probabile frutto dell'attività di spaccio ed infine arrestato. (segue) (Rer)