Roma: controlli in città, 11 persone arrestate, sequestro di droga e contanti (5)

- Un'altra attività di spaccio 'casalinga' è stata scoperta dagli agenti del commissariato Anzio – Nettuno i quali, dopo aver predisposto uno specifico servizio antidroga, hanno posto fine all'attività di M.G., 48enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine per la specificità dei suoi reati inerenti gli stupefacenti. L'uomo è stato arrestato a seguito dell'indagine che ha permesso di rinvenire all'interno della sua abitazione diverse quantità di droga, tra panetti e dosi già preparate, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed un importo di 115 Eeuro. Ed infine in via Carlo Tranfo, nel quartiere San Basilio, gli uomini della Polizia di Stato della Sezione Volanti hanno arrestato una pusher di 48 anni nella flagranza di uno scambio dose/soldi con un automobilista. C.M., già conosciuta alle forze dell'ordine, è stata trovata con indosso diversi involucri di hashish e cocaina e la somma di 110 euro quale frutto dell'attività di spaccio. (Rer)