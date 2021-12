G7: incontro Blinken-Payne, focus su rafforzamento alleanza Usa-Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri la ministra degli Esteri australiana, Marise Payne, a margine del G7 dei ministri degli Esteri di Liverpool. Le parti, riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa, hanno discusso del rafforzamento dell'alleanza Usa-Australia, dell'importanza di impegnarsi in un'azione ambiziosa per il clima nel prossimo decennio e della necessità che alleati e partner con idee simili continuino a difendere, rafforzare e rinnovare la democrazia in tutto il mondo. Hanno espresso preoccupazione per l'aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina e hanno ribadito il sostegno a una risoluzione pacifica delle questioni riguardanti lo Stretto di Taiwan, sottolineando gli importanti contributi di Taiwan allo sviluppo della salute globale. (Nys)