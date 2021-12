Business news: Cina, stabilimento Tesla incrementa consegne del 242 per cento nei primi 11 mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statunitense Tesla, azienda leader nella produzione di veicoli elettrici, ha registrato un’elevata produttività del proprio stabilimento a Shanghai, che ha provveduto alla consegna di 413.283 veicoli nei primi 11 mesi del 2021, in crescita del 242 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2020. Lo ha reso noto la compagnia, secondo cui i principali importatori delle berline prodotte in Cina sono stati Danimarca, Svizzera, Svezia, Spagna, Paesi Bassi e Norvegia. L'attuale capacità produttiva annuale dello stabilimento a Shanghai ha superato i 450.000 veicoli, ha osservato Tesla, sottolineando l’elevata sostenibilità dei processi produttivi. Il 92 per cento delle componenti metalliche presenti nelle celle delle batterie può essere infatti riciclato. (Cip)