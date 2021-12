© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Tunisia continua ad aumentare, seppur leggermente, nel mese di novembre raggiungendo il 6,4 per cento, rispetto al 6,3 per cento registrato ad ottobre e al 6,2 per cento di settembre dello stesso anno. È quanto emerge da dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica tunisino. (Tut)