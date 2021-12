Algeria: Sonatrach, "stabili" esportazioni di gas verso la Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, ha affermato che le forniture di gas algerino alla Spagna sono rimaste stabili e non sono state ridotte dopo la cessazione delle esportazioni attraverso il gasdotto che attraversa il Marocco. Hakkar ha indicato in un'intervista con l'emittente televisiva "Algeria International" che Sonatrach adempie pienamente ai suoi impegni con la Spagna, sia nelle quantità richieste, sia al momento delle forniture. Alla fine dello scorso ottobre, l'Algeria ha ufficialmente interrotto la fornitura di gas naturale alla Spagna attraverso il gasdotto Maghreb-Europa che attraversa il territorio marocchino. Il gasdotto Maghreb-Europa ha una capacità di 13,5 miliardi di metri cubi all'anno. L'Algeria ha deciso di rifornire la Spagna solo attraverso il gasdotto sottomarino Medgas, che ha una capacità annua di 8 miliardi di metri cubi. Hakkar ha affermato che l'Algeria ha progetti esplorativi in ​​Libia e "dobbiamo riprendere le nostre attività lì". “Stiamo lavorando con i nostri partner libici in questo senso”, ha detto l'Ad, aggiungendo che “Sonatrach ha molte filiali attive nel campo dei servizi, costruzione, produzione, manutenzione e altro: in Libia cercheremo di raggiungere il livello di produttività pre-crisi del 2011”. (Ala)