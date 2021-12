Libia: Energia, produzione giacimento Al Mabrouk riprenderà nel 2023 dopo 7 anni di stop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) della Libia ha annunciato che il giacimento di Al Mabrouk, nella Mezzaluna petrolifera libica, tornerà in produzione nel primo trimestre del 2023, a un ritmo di circa 25 mila barili al giorno dopo un'interruzione di oltre sette anni. Lo ha riferito il sito web d’informazione libico "Al Wasat", affermando che ciò è avvenuto durante una riunione del capo della Noc, Mustafa Sanallah, con il capo del comitato per la gestione e il funzionamento della società Al Mabrouk per le operazioni petrolifere, Abdul Basit Al Rifai. I due hanno discusso dell'attività generale della società e dei progetti realizzati per riabilitare il giacimento petrolifero situato nella Libia centro-settentrionale. (Lit)