Business news: Africa, agenzia di sviluppo francese stanzia 8 milioni di euro per programma regionale Cedeao

- L'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) ha concesso una sovvenzione di 8 milioni di euro alla Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per sostenere il suo programma di stoccaggio e sicurezza alimentare in Africa occidentale. Lo ha reso noto in un comunicato l'Agenzia regionale per l'agricoltura e l'alimentazione (Araa), precisando che la sovvenzione copre un periodo di tre anni e mira a consolidare, a breve termine, i risultati dell'attuazione della prima fase della Riserva regionale per la sicurezza alimentare (Rrsa), meccanismo regionale in vigore dal 2012 per garantire la solidarietà regionale dei Paesi membri della Cedeao in caso di una grave crisi alimentare nella regione. La sovvenzione segue un finanziamento di 56 milioni di euro stanziato dall'Unione europea nella fase pilota del progetto. (Res)