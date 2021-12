Business news: Nigeria, Johnvents realizzerà impianto di lavorazione del cacao nello Stato di Ondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda alimentare Johnventsn Nigeria ha commissionato un nuovo impianto di lavorazione del cacao ad Akure, nello Stato sudoccidentale di Ondo, per un investimento totale di 15 miliardi di naira (circa 36 milioni di dollari). L'impianto, fa saper la società in una nota, avrà una capacità di trasformazione di 15 mila tonnellate di fave di cacao in diversi sottoprodotti destinati all'industria locale e al mercato internazionale (Europa, Asia e America). Secondo John Alamu, amministratore delegato di CapitalSage (società madre di Johnvents Industries), questo progetto creerà 300 posti di lavoro diretti e 17 mila posti di lavoro indiretti sia all'interno dello Stato di Ondo che nel resto del Paese. Più in generale, l'azienda intende contribuire attraverso questa iniziativa ad aumentare il valore aggiunto creato localmente dal settore del cacao nigeriano. Nel Paese, infatti, viene attualmente lavorato solo il 10 per cento del raccolto annuale, pari a una media di 250 mila tonnellate, una situazione che genera un deficit considerevole sia in termini economici che in termini di posti di lavoro. La Nigeria è il quinto produttore al mondo di cacao dopo Costa d'Avorio, Ghana, Ecuador e Camerun. Il Paese ha esportato 38 miliardi di naira (93 milioni di dollari) di fave di cacao tra luglio e settembre. (Res)