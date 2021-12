Business news: Benin, parlamento adotta nuovo codice fiscale per lotta a evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Benin ha adottato un nuovo Codice fiscale generale che vorrebbe nelle intenzioni introdurre una tassazione più attraente nel Paese. Lo riferisce "Financial Afrik". In una nota pubblicata dall'esecutivo dopo l'approvazione del testo si osserva che “le nuove norme procedurali raccomandate garantiscono non solo trasparenza, rapidità ma anche tutela del contribuente", e che con questo nuovo documento il governo "punta a istituire un sistema fiscale per lo sviluppo al servizio dei cittadini". Si aggiunge che il Codice approvato dai deputati costituisce "uno strumento fondamentale per garantire le entrate dello Stato nel rispetto dei diritti dei contribuenti secondo le prescrizioni dello Stato di diritto". Secondo il governo di Porto-Novo, il nuovo testo di legge consente di semplificare la struttura e correggere le incongruenze nella disciplina tributaria che erano fonte di evasione, oltre che di "aggiornare disposizioni obsolete, ridondanti o irrilevanti", "di introdurre nel tributo incentivi di sistema per le Pmi in generale e del settore digitale in particolare”, e di “equilibrare il rapporto tra amministrazione e contribuenti con chiare disposizioni procedurali”. (Res)