Business news: Senegal, crediti bancari in aumento del 14,5 per cento su anno

- La base di crediti nazionali delle istituzioni di deposito in Senegal è aumentato del 14,5 per cento alla fine di agosto rispetto allo stesso periodo del 2020, secondo i dati della Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale (Bceao) con sede a Dakar. I servizi dell'istituto emittente indicano che la somma ammontava a 6.348 miliardi di franchi Cfa contro i 5.553 miliardi di franchi Cfa dell'agosto 2020, con un aumento di 795 miliardi di franchi Cfa. Secondo l'istituto, l'incremento è attribuibile ai crediti netti verso le amministrazioni centrali che sul periodo considerato hanno registrato un incremento del 25,8 per cento. (Res)