Business news: Transsion conquista il mercato africano degli smartphone nel terzo trimestre

- L’azienda cinese di telefonia mobile Transsion Holdings ha conquistato il mercato africano degli smartphone nel terzo trimestre del 2021, sopravanzando le rivali Samsung e Xiaomi. È quanto emerge dall’ultimo rapporto firmato dalla società di ricerca International data corporation (Idc), secondo cui i marchi Tecno, Infinix e Itel prodotti da Transsion si sono guadagnati una quota di mercato pari al 47,4 per cento. La sudcoreana Samsung si è classificata seconda con il 21, 3 per cento, mentre Xiaomi è scivolata in terza posizione con il 6,1 per cento delle vendite. Nel periodo luglio-settembre la carenza globale di componenti ha tuttavia costretto la Cina a ridurre le esportazioni di smartphone, scese complessivamente del 2,3 per cento rispetto al trimestre precedente. (Cip)