Business news: il gigante delle batterie Catl investe 5 miliardi di dollari in un nuovo stabilimento

- Il gigante cinese Contemporary Amperex Technology (Catl), primo produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, ha avviato la costruzione di uno stabilimento da 5 miliardi di dollari a Yichang, nella provincia centrale dell’Hubei. L’impianto si estenderà su un’area di circa 3,7 milioni di metri quadrati e consentirà una produzione annuale stimata in 360.000 tonnellate di fosfato di ferro e 220.000 tonnellate di fosfato di ferro di litio, componenti necessarie alla produzione di batterie per veicoli a nuova energia (Nev). (Cip)