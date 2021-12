Business news: Di Stefano, grande potenziale di crescita per le economie dell'Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Le economie di Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan hanno "grande potenziale di crescita" sono complementari a quella dell'Italia, che può rappresentare un partner strategico per espandere la loro capacità industriale ben oltre il settore degli idrocarburi. Lo ha dichiarato sottosegretario gli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Manlio Di Stefano, intervenendo alla conferenza ministeriale Italia-Asia centrale in corso a Tashkent, in Uzbekistan. "Quando, ormai tre anni fa, fui delegato ai rapporti con l’Asia e all’internazionalizzazione delle nostre imprese, decisi di percorrere strade ancora poco battute per creare nuove opportunità per l’Italia. Così tra il 2018 e il 2019 visitai, in alcuni casi dopo anni dall’ultimo incontro politico, i cinque paesi dell’Asia Centrale e, con una nuova consapevolezza sul potenziale della regione, decidemmo col ministro (Luigi) Di Maio di organizzare la prima conferenza ministeriale Italia-Asia Centrale in formato 1+5, che si tenne nel dicembre dello stesso anno", ha ricordato Di Stefano. (Res)