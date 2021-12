G7: Regno Unito donerà 75 milioni di sterline in aiuti per popolo afgano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito donerà 75 milioni di sterline in aiuti di emergenza al popolo afgano per fornire cibo, servizi sanitari di emergenza, nonché alloggi, acqua e servizi igienici. E' l'impegno preso dalla ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, a seguito delle discussioni alla riunione ministeriale Esteri del G7 sulla crisi globale e sulle situazioni di conflitto di ieri sabato 11 dicembre. Colloqui che hanno visto al centro l'Afghanistan su cui la ministra ha chiesto una maggiore cooperazione internazionale per prevenire gravi rischi di migrazione, instabilità regionale e crisi umanitarie. Secondo quanto riferito in un comunicato del dicastero degli Esteri di Londa, gli aiuti britannici saranno distribuiti attraverso le Nazioni Unite e altri partner fidati per la consegna e aiuterà a rispondere al peggioramento della situazione umanitaria. "Il Regno Unito sta fornendo assistenza umanitaria vitale in Afghanistan questo inverno. I fondi annunciati oggi salveranno vite, proteggeranno donne e ragazze e sosterranno la stabilità nella regione. Siamo determinati a fare tutto il possibile per il popolo afghano", ha detto Truss. (segue) (Rel)