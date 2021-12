Turchia: inflazione aumenta fino a superare il 21 per cento nel mese di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Turchia, durante il mese di novembre, è aumentata fino a superare il 21 per cento (21,31 per cento, per la precisione). Lo riferisce l’Istituto di statistica turco "TurkStat". Nel mese di ottobre, infatti, l’inflazione era al 19,89 per cento, crescendo di 1,42 punti percentuali. Si tratta del livello di inflazione più alto degli ultimi tre anni. Da quanto emerso, invece, i prezzi al consumo sono cresciuti del 3,51 per cento mentre quelli alla produzione del 9,99 per cento. Al momento la situazione economica della Turchia continua a peggiorare: il tasso di cambio della lira turca si è assestata a 13,87 per dollaro statunitense, mentre Lufti Elvan, il ministro delle Finanze della Turchia, è stato costretto a dimettersi lo scorso primo dicembre dopo aver criticato la politica di Ankara sui tagli dei tassi di interesse. L'ultimo taglio al tasso di interesse voluto dal presidente Recep Tayyip Erdogan (attualmente al 15 per cento) risale al 18 novembre. (Tua)