Libano: ministro Esteri, in corso discussioni con Fmi e Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano sta portando avanti con il Fondo monetario internazionale (Fmi) delle discussioni, non dei negoziati, incentrati su tre aspetti: politica monetaria, sistema bancario ed energia elettrica. Lo ha detto Abdallah Bou Habib, ministro degli Affari esteri e degli emigrati del Libano, ai Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Il Fmi è come un dottore: vuole avere tutte le informazione possibile prima di prescrivere la medicina”, ha detto Abdallah Bou Habib, ricordando quanto grave sia la crisi elettrica nel suo Paese, dove la compagnia pubblica garantisce solo due ore di luce al giorno. "Stiamo lavorando con la Banca mondiale per avere gas dall'Egitto ed elettricità dalla Giordania", ha aggiunto. (Res)