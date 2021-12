Egitto: ministro Edilizia abitativa e delegazione investitori in visita in Tanzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano per l'Edilizia abitativa, Assem Al Jazzar, si è recato in visita a Dar es Salaam, in Tanzania, alla testa di una delegazione di investitori per seguire lo stato di avanzamento dei lavori della centrale idroelettrica e della diga Julius Nyerere, in corso di realizzazione dalle società Arab Contractors e El Sewedy Electric sul fiume Ruviji. Lo riferisce una nota del ministero per l’Edilizia abitativa. Alla visita ha preso parte anche l'amministratore delegato dell'Autorità generale egiziana per gli investimenti e le zone franche, Mohamed Abdel Wahab, che parteciperà alla riunione della commissione imprenditoriale mista Egitto-Tanzania alla presenza di Geofrey Mwambe, ministro degli Investimenti della Tanzania, e Omar Shaban, ministro del Commercio a Zanzibar. (Cae)