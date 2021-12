Egitto: contratto per ripristinare storico palazzo “Mogamma” al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio statunitense ha ottenuto un contratto per sviluppare e riabilitare il grande palazzo governativo noto come “Mogamma” (in arabo “complesso”) in piazza Tahrir, nel centro del Cairo. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. L'investimento totale per il programma di restauro ammonta a oltre 3,5 miliardi di sterline egiziane (190 milioni di dollari). La strategia del Fondo sovrano egiziano, al quale è devoluta la proprietà del Mogamma, prevede di sviluppare l'edificio con usi multipli una parte destinata a ospitare hotel, centri commerciali, un centro amministrativo e un centro culturale. (Res)