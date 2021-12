Tunisia: finanziaria 2022 includerà nuove misure anti evasione fiscale e contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di legge finanziaria per l'anno 2022 in Tunisia includerà nuove misure per contrastare l'evasione fiscale e il contrabbando. Lo ha detto la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, in una dichiarazione all'emittente radiofonica "Radio Med" in occasione della celebrazione del 65mo anniversario della nazionalizzazione delle dogane presso la sede dell'amministrazione generale nella capitale Tunisi. La ministra ha chiarito che lavorerà per l'installazione di un sistema informativo completo, che si adatti agli attuali moderni sistemi doganali, che mirerà principalmente a rendere più efficiente la lotta al contrabbando e ai reati doganali. (Tut)