Business news: Guinea-Conakry, presidente Doumbouya sostituisce vertici Banca centrale

- Il leader golpista e presidente del Consiglio militare di transizione della Guinea, Mamadi Doumbouya, ha licenziato il governatore della Banca centrale e i due vice governatori. Lo riferisce l'agenzia di stampa panafricana "Apa", osservando che il militare ha nominato per la carica Karamo Kaba, il quale sostituirà Laounceny Kaba, alla guida dell'istituto di credito per dieci anni. Per quanto riguarda i due vice governatori Baidy Aribot e Madjou Sow, saranno sostituiti rispettivamente da Mohamed Lamine, già direttore generale della vigilanza presso la Banca centrale, e da Madame Souadou Baldé, capo degli istituti di credito della Bc. L'ormai ex governatore della Banca centrale aveva cercato negli ultimi mesi di conquistare la fiducia dei militari: fin dai primi giorni del golpe il funzionario aveva deciso di congelare i conti dei servizi pubblici e degli ex dipendenti di Alpha Condé, su richiesta di Doumbouya, ma la posizione presa non gli è valso il posto salvo. Mamadi Doumbouya continua con questa mossa in un tentativo di rinnovamento dell'apparato statale e degli enti pubblici. Il nuovo uomo forte di Conakry, che difende una gestione trasparente negli affari pubblici, ha recentemente istituito la Corte per la repressione dei crimini economici e finanziari (Crief) la cui missione è combattere la criminalità finanziaria, in particolare l'appropriazione indebita di fondi pubblici.Res (Res)