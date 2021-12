Business news: titolo Evergrande perde 13,78 per cento sulla Borsa di Hong Kong, minimo da 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni del colosso cinese Evergrande sono crollate sulla Borsa di Hong Kong, perdendo il 13,78 per cento e scendendo al livello più basso degli ultimi undici anni. Lo annuncia la "Cnn", motivando la sfiducia degli azionisti nel contesto della persistente insolvenza della società. Lo scorso venerdì, il colosso di Shenzhen aveva dichiarato in un deposito alla Borsa di Hong Kong di non poter garantire la solvibilità del gruppo e di voler "lavorare attivamente" con i creditori su un piano di ristrutturazione del debito offshore. A seguito dell'annuncio, il governo provinciale del Guangdong, nel sud della Cina, aveva convocato il presidente, Xu Jiayin, comunicandogli di voler assistere Evergrande nella gestione del debito. A tale scopo, il governo avrebbe inviato un gruppo di lavoro nella società per monitorare i rischi e rafforzare i controlli interni. (Cip)