Business news: Cina, a Erenhot transito di treni merci da Europa in crescita del 15,5 per cento annuo

- Il numero di treni merci Cina-Europa che transitano nel porto terrestre di Erenhot, nella regione autonoma della Mongolia Interna, ha registrato un record di 2.531 unità nel 2021, con un incremento del 15,5 per cento su base annua. È quanto annunciato dalle autorità ferroviarie, secondo cui la città sul confine sino-mongolo amministra attualmente 53 rotte commerciali Cina-Europa, che collegano 40 città della Repubblica popolare a 60 destinazioni in dieci Paesi. Alla data del 5 dicembre, il volume di merci in transito attraverso Erenhot ha superato le 15,6 milioni di tonnellate, in crescita del 2,9 per cento annuo. In particolare, le esportazioni hanno registrato un aumento di circa il 48 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2020. (Cip)