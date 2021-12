Business news: Cina-Usa, commercio bilaterale in crescita del 30,2 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio bilaterale tra Cina e Stati Uniti ha raggiunto un valore di 682,32 miliardi di dollari nei primi undici mesi del 2021, con un incremento annuo del 30,2 per cento. È quanto afferma l'autorità doganale cinese, secondo cui il valore degli scambi si è attestato intorno a 72 miliardi di dollari solo nel mese di novembre. L'economista cinese Tian Yun ha attribuito il robusto commercio bilaterale alla carenza di materie prime interna agli Usa, che fanno leva sulle importazioni cinesi per la propria crescita. Osservando come le tensioni politiche tra Washington e Pechino siano destinate a continuare nel prossimo futuro, Tian ritiene tuttavia che il presidente Biden sia consapevole dell'importanza "del dialogo con la Cina in termini economici e commerciali", e ritiene improbabile che le dispute diplomatiche pregiudichino significativamente gli scambi. (Cip)